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Malatya'da hasarlı binanın çöken duvarının altında kalan kişi öldü

Malatya'da hasarlı binanın çöken duvarının altında kalan kişi öldü

Güncel Haberler

Malatya'da, depremde hasar gören bir binanın çöken duvarının altında kalarak ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Malatya'da, depremde hasar gören bir binanın çöken duvarının altında kalarak ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Öz (17), Tecde Mahallesi Hüseyin Gazi Caddesi'nde girdiği, depremde hasar gören binada çöken duvarın altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Öz, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Muhammed Öz Malatya Güncel Haberler

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