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Malatya'da hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Malatya'da, 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.T'nin kentte bulunduğunu tespit etti. Operasyonla yakalanan L.T, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Malatya'da, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.T'nin kentte bulunduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan L.T, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Yeşilyurt Malatya JASAT Yakalama Ceza Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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