Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, sürücüler yaralandı Malatya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Malatya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. A.D. yönetimindeki 44 PU 191 plakalı hafif ticari araç, Cevatpaşa Mahallesi Anayurt Bulvarı'nda E.G. idaresindeki 46 AP 506 plakalı otomobille çarpıştı. Araçta sıkışan hafif ticari araç sürücüsü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralanan 2 sürücü, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Volkan Kaşik Malatya Tragger Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, sürücüler yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.