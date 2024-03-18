Malatya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Abdullatif Gazzi'nin kullandığı hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Abdullatif Gazzi'nin kullandığı 27 MB 8955 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Adıyaman kara yolunun Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.