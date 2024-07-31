Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Gümrük Kaçağı Altın Operasyonu: 2 Kilo 897 Gram Altın Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapılan operasyonda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 kilo 897 gram altın ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca suçtan elde edildiği düşünülen 128 bin 800 TL, para sayma makinesi ve diğer araç gereçler de ele geçirildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gümrük kaçağı 2 kilo 897 gram altın ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir şüphelinin Suriye'den getirdiği altınları sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlının konteyneri ve eklentilerinde yaptığı aramada, 417 parça çeşitli ebatlarda 2 kilo 897 gram 21 ayar altın, suçtan elde edildiği değerlendirilen 128 bin 800 TL, 1 para sayma makinesi, 1 hassas terazi, 1 bilezik ölçme aleti ve 1 yüzük ölçme aleti ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna"na muhalefetten işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Yeşilyurt Malatya Güvenlik Suç Kaçakçılık Güncel Haberler

Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

 İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

Bakmadan Geçme

Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Yavuzeli, Nizip, Oğuzeli 1 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Yeşil Yol filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yeşil Yol filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Seydişehir, Yunak, Hadim 1 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! İntikam bayrağı nedir? İntikam bayrağının anlamı ne? İran'da intikam bayrağı çekildi mi? Kenan Işık eşi ve çocukları kimdir? Kenan Işık eşi Beril Işık kimdir? Kenan Işık kaç çocuğu var? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Döşemealtı, Gazipaşa, Elmalı 1 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! YAŞ toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2024 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı gündemi nedir, ne zaman açıklanacak? Zehra Güneş neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Zehra neden yok? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Kestel, Mudanya, Nilüfer 1 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Ozan Can Kökçü kimdir? Ozan Can Kökçü nereli, kaç yaşında? Kerahat vakti nedir? Kerahat vakti ne zaman? Kerahat vaktinde namaz kılınır mı? #128332 İETT otobüs, Marmaray, metrobüs, metro, vapur fiyat listesi! 2024 İstanbul toplu taşıma İETT tam, öğrenci zamlı fiyatları! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Kalecik, Akyurt, Beypazarı 1 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ konusu ne? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti oyuncuları kim? #128250 1 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! 1 Ağustos burç yorumları nedir? AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları!
Esnafın 'Cenazedeyiz' uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı

Esnafın "Cenazedeyiz" uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title