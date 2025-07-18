Malatya'da Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alacakapı Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada tabancayla yaralanan A.B. ile E.O, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel