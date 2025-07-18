Malatya'da Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alacakapı Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada tabancayla yaralanan A.B. ile E.O, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ'nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama

Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ operasyonunda 22 tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız

Bu caniyle aynı toplumda yaşıyoruz! Yaptığına inanamayacaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.