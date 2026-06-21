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Polis babalara duygusal sürpriz

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Babalar Günü dolayısıyla görev başındaki polisleri çocuklarıyla buluşturarak sürpriz bir etkinlik düzenledi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Babalar Günü dolayısıyla görev başındaki polisleri çocuklarıyla buluşturarak sürpriz bir etkinlik düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü organizasyonunda, polislerin çocuklarıyla önceden iletişime geçilerek Babalar Günü'ne özel kutlama videosu hazırlandı.

Durumdan habersiz olan polisler, Şehit Emrah Horoz Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa katıldı.

Toplantı sırasında salona kurulan büyük ekranda çocuklarının Babalar Günü mesajlarını izleyen polisler, duygulu anlar yaşadı.

Videoda çocukların babalarına duyduğu sevgi ve onların kahramanlıklarına vurgu yapılmasının ardından pasta kesildi.

Babalar Günü'ne özel hazırlanan sürpriz etkinlik, duygu dolu görüntülere sahne oldu.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
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