Gölette cansız bedeni bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, balıkçılar tarafından fark edilen Ali Özbay'ın cansız bedeni Beylerderesi Göleti'nde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'da Ali Özbay'ın (53) gölette cansız bedeni bulundu. Özbay'ın cesedinin balıkçılar tarafından fark edildiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'ndeki Beylerderesi Göleti'nde dün akşam saatlerinde balık tutanlar, suda birini fark etti. Yaşananları cep telefonu ile kayda alan bu kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, polis ve büyükşehir itfaiye ekipleri sevk edildi. Gece saatlerine kadar süren aramalarda boğulduğu belirtilen Ali Özbay'ın cansız bedeni Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Özbay'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Cahit ÖZÇELİK-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti
Acı mı, gösteriş mi? kızının cenazesinden paylaştığı görüntüler olay oldu!

Acı mı, gösteriş mi? kızının cenazesinden paylaştığı görüntüler olay oldu!
ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı

Tarihi kare! Yüz yıllık yalan bu fotoğrafla yerle bir oldu
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi

26 ili kapsıyor: Liderleri kara kara düşündürecek anket sonucu
Süper Lig devinden bomba transfer! Osayi-Samuel geri dönüyor

Süper Lig devinden bomba transfer! Osayi-Samuel geri dönüyor
Acı mı, gösteriş mi? kızının cenazesinden paylaştığı görüntüler olay oldu!

Acı mı, gösteriş mi? kızının cenazesinden paylaştığı görüntüler olay oldu!
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor

Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Savcı, CHP otobüsünün şoförüne 13,5 yıla kadar hapis istedi

CHP otobüsünün şoförüne istenen ceza belli oldu