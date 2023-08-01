Malatya'da Gölette Boğulan İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya'da serinlemek için gölete giren işçi Abdullah Çiçek (19) boğularak hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşları tarafından durum bildirildikten sonra olay yerine gelen ekipler, 2.5 saat süren arama çalışmalarının ardından Abdullah'ın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.