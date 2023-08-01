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Malatya'da Gölette Boğulan İşçi Hayatını Kaybetti

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Malatya'da serinlemek için gölete giren işçi Abdullah Çiçek (19) boğularak hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşları tarafından durum bildirildikten sonra olay yerine gelen ekipler, 2.5 saat süren arama çalışmalarının ardından Abdullah'ın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'da, serinlemek için gölete giren işçi Abdullah Çiçek (19) boğularak hayatını kaybetti.

Gelinciktepesi TOKİ konutlarının yapımında çalışan işçi Abdullah Çiçek, Maryap Göleti'ne girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, arama çalışması başlattı. Gölette 2.5 saat arama yapan ekipler, Abdullah'ın cansız bedenine ulaştı.Diyarbakır'dan Malatya'ya deprem konutlarında çalışmaya geldiği öğrenilen Abdullah Çiçek'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Abdullah Çiçek Malatya Güncel Haberler

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