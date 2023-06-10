Üye Girişi
Haberi Paylaş
Malatya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 12 işçi hastaneye kaldırıldı

Malatya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 12 işçi hastaneye kaldırıldı

Güncel Haberler

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 12 tekstil işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 12 tekstil işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Fatih Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerin bir kısmı mide ağrısı ve halsizlik şikayetiyle fenalaştı.

Yedikleri gıdadan zehirlendiklerinden şüphelenilen işçilerden 12'si Malatya Eğitim ve Araştırma ile Hasan Çalık Devlet hastanelerine götürüldü.

İşçilerin tedavilerinin adından taburcu edildiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Yeşilyurt Malatya Fatih Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title