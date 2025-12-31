Haberler

Malatya'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı

Malatya'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı
Güncelleme:
Malatya'da gerçekleştirilen yürüyüşte, İsrail'in Gazze'deki eylemleri protesto edildi. Katılımcılar Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. İHH Malatya Şube Başkanı, çocukların umutsuz bir yeni yıla girdiğini belirterek, barış çağrısında bulundu.

Malatya'da, Gazze'ye destek yürüyüşünde İsrail'in Gazze'deki soykırımı protesto edildi.

İnönü Caddesi'nde toplanan kalabalık, Büyükşehir Belediyesi alanına kadar yürüdü.

Alanda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Burada Kudüs Kardeşlik Platformu adına basın açıklamasını okuyan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Başkanı Özmen Düz, Gazze'de çocukların yeni yıla umutsuz girdiğini söyledi.

Düz, yeni yılda bombaların sustuğu ve çocukların ölmediği bir dünya istediklerini ifade etti.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Hacı Türkan - Güncel
