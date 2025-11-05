Haberler

Malatya'da Gazze Yararına Kermes Düzenlendi

Malatya'da Gazze Yararına Kermes Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilyurt Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla kermes düzenledi. Açılışta konuşan yetkililer, sosyal sorumluluk ve yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Malatya'da Yeşilyurt Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi.

Okulun spor salonunda düzenlenen kermesin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sevda Ulaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilerin özveriyle kermesi hazırladıklarını gördüğünü belirten Ulaş, "Sosyal sorumluluklarınızı, yardımlaşmayı unutmayın." dedi.

Okul Müdürü Muhammed Uykun ise Filistin'de yaşanan zulmün herkesin yüreğinde derin yaralar açtığını, orada bir lokma ekmeğin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bizler burada atacağımız her adımı, vereceğimiz her desteği bir kardeşlik sorumluluğu olarak görüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan kermeste, öğrencilerin velileriyle birlikte hazırladıkları yiyecekler Gazze yararına satışa sunuldu.

Öte yandan, bir öğrenci aylık bursunu, okul öğretmenleri ise bir günlük çalışma ücretlerini Gazze'ye bağışladı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü

Sokaktaki yangın onlarca hayvanı telef etti
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.