Malatya'da Gazze Yararına Kermes Düzenlendi

Malatya'da Yeşilyurt Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi.

Okulun spor salonunda düzenlenen kermesin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sevda Ulaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilerin özveriyle kermesi hazırladıklarını gördüğünü belirten Ulaş, "Sosyal sorumluluklarınızı, yardımlaşmayı unutmayın." dedi.

Okul Müdürü Muhammed Uykun ise Filistin'de yaşanan zulmün herkesin yüreğinde derin yaralar açtığını, orada bir lokma ekmeğin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bizler burada atacağımız her adımı, vereceğimiz her desteği bir kardeşlik sorumluluğu olarak görüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan kermeste, öğrencilerin velileriyle birlikte hazırladıkları yiyecekler Gazze yararına satışa sunuldu.

Öte yandan, bir öğrenci aylık bursunu, okul öğretmenleri ise bir günlük çalışma ücretlerini Gazze'ye bağışladı.