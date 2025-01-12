Malatya'da 'Gazze Direnişi ve Kudüs' Paneli Gerçekleşti

Malatya'da "Gazze Direnişi ve Kudüs" paneli düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda Kudüs Kardeşlik Platformunca düzenlenen panelde konuşan Hamas'ın yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi.

Türk halkının dünyaya Gazze'nin haklı davasında yalnız olmadığını, Türkiye'nin yanında olduğunu ilan ettiğini kaydeden Ebu Zuhri, şöyle devam etti:

"Buradan siz Malatyalı kardeşlerimize müjde olarak söylüyorum. Hamas da çok iyi durumda, Kassam Tugayları da çok iyi durumda. 15 aydan beridir de güçlerini ve direnişlerini, mücadele gruplarını asla kaybetmediler. Bilakis İsrail ve İsrail kamuoyu acziyete düştü. ve daha da acziyete düşecekler inşallah. Şunu sizlere net bir şekilde söyleyeyim. Kassam, kendi silahını yapma ve üretme, asker bulma, Kassam Tugaylarına yedek mücahitleri alma gücüne ve kapasitesine eskisi kadar hala bu güce sahip. Ancak halkımızın acı çektiği de bir gerçektir. Ancak şunu ayırmamız gerekir. Evet sivil halkımıza acı verebiliyorlar, sıkıntı verebiliyorlar ama hiçbir şekilde halkımızın mücadele azmini, ruhunu kırmaya güçleri yetmiyor. Allah'ın izniyle onlar evlerimizi yıkabilirler, bombalayabilirler ama asla beyaz bayraklar, teslimiyet bayrakları çektiğimizi görmeyecekler."

"Son günlerde özellikle çok ciddi barış görüşmeleri şu an masada var. Savaşı bitirmek için, ateşkese ulaşmak için çok yaklaşıldı." diyen Ebu Zuhri, şöyle konuştu:

"Biz halkımızın yararına, sivilleri muhafaza etmek için bu görüşmelerde esneklik göstermeye başladık, sadece sivil halkı muhafaza etmek için. Çünkü Batı desteğiyle halkımıza uygulanan bu soykırımın durmasını biz de istiyoruz. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yaptık da ve Netanyahu'nun da müttefikleri Netanyahu'ya savaşı durdurmaları için baskıda bulunuyorlar. Şunu sizlere söyleyeyim Hamas asla teslim olan taraf değil, barış, anlaşma uygulanabilir ama asla mücadelemizi, azmimizi kaybettiğimiz anlamına gelmez."

Batıl bir dava için bütün Batı'nın İsrail'in yanında durup Gazze'yi, Kudüs'ü yok etmek, sivilleri, mazlumları, çocukları öldürmek için ittifaklar kurduğunu ifade eden Ebu Zuhri, İslam ümmetinin de Gazze'yi, Kudüs'ü, Filistin'i desteklemek için birleşmesi gerektiğini söyledi.

Türk halkının desteğini önemsediklerini kaydeden Ebu Zuhri, "Özellikle Türkiye'deki kardeşlerimizin çalışmalarını, desteklerini, yardımlarını gündemde tutmalarını önemsiyoruz ancak bunların devam etmesini ve bu konuda sebat edilmesini ve bunun daha planlı bir çalışma çerçevesinde yapılmasını özellikle önemsiyoruz. Aksa Tufanı sadece filmin birinci senaryosuydu. Bu mücadele Gazze, Filistin ve Mescidi Aksa özgürleşinceye kadar inşallah devam edecek. Kısa bir ateşkes olabilir ancak Aksa'yı tamamen özgürleştirmeden bizler asla durmayacağız. Farklı versiyonlarla mücadelemize devam edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Panele Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit de katıldı.