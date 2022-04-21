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Son dakika haber | MALATYA'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre MALATYA'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

MALATYA'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı, diğerleri çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan operasyonda yakalanan 6 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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