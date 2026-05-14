Malatya'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

MALATYA'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 8 masaj salonu mühürlendi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından kentte 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kentte faaliyet gösteren 8 masaj salonu ve şüpheli 4 şahsa ait 2 iş yeri ile 3 evde arama gerçekleştiren polis ekipleri 10 cep telefonu, 2 kamera kayıt cihazı ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirdi. Adreslerde ve masaj salonlarında gerçekleştirilen operasyonda 10 kadın kurtarıldı, 4 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada hakkında yakalama kararı olan 25 kişi de yakalandı. 8 masaj salonu ise mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı