Malatya'da Fideler Üreticilere Dağıtıldı

Malatya'da Fideler Üreticilere Dağıtıldı
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Entegre Tesisi'nde yetiştirilen binlerce sebze fidesini üreticilere dağıttı. Dağıtım töreni Sanat Sokağı'nda gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Entegre Tesisi'nde yetiştirilen fideler üreticilere dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Katı Atık Entegre Tesisi'nde yetiştirilen binlerce sebze fidesinin dağıtımı için Sanat Sokağı'nda tören düzenlendi.

Sürdürülebilir çevre anlayışı ve yerel üretimi teşvik etme hedefiyle yetiştirilen fideler, yayalara, araçlarıyla trafikte seyir halinde olan ve toplu taşıma kullanan vatandaşlara dağıtıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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