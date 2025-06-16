Malatya'da Evleri Tehdit Eden Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Malatya'da Evleri Tehdit Eden Yangınla Mücadele Devam Ediyor
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Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, evlere sıçradı. Bölgeye jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan ve evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Üçdeğirmen Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede geniş alana yayılan ve mahalledeki evlere de sıçrayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kale Kaymakamı Onur İnce de bölgede incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel
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