Malatya'da Ev Yangını Söndürüldü
Doğanşehir ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.
Söğüt Mahallesi'nde Zeynal G'ye ait bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin bazı bölümleri zarar gördü.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel