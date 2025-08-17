Malatya'da Ev Yangını Söndürüldü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.

Söğüt Mahallesi'nde Zeynal G'ye ait bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin bazı bölümleri zarar gördü.