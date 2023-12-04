Malatya'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sürücüler takip mesafesini koruyarak trafikte yavaş ilerledi.

Malatya'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

Malatya'da etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü.

Dün gece itibariyle kentte hakim olmaya başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yer yer görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü şehir merkezindeki sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak trafikte yavaş ilerledi.

Trafik ekipleri ise bazı yoğun caddelerde önlem alarak sürücüleri uyardı.