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Malatya'da etkili olan dolu yağışı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış yer yer doluya dönüştü. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı yayaya ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Malatya'da dolu yağışı

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış yer yer doluya dönüştü. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı yayaya ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Malatya'da bir süredir belirli aralıkla devam eden sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Akçadağ ilçesi Kömekavak Mahallesi'nde yer yer doluya dönen şiddetli yağış sonrası yollar beyaza büründü.

Aralıklarla devam eden sağanak yağışların kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Akçadağ Malatya Güncel Yaşam

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