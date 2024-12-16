Malatya'da Etkili Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Malatya'da öğleden sonra başlayan kar yağışı, kent merkezinde yaşamı olumsuz etkiliyor. Trafik ekipleri güvenlik önlemleri alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Malatya'da kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezinde öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Etkisini sürdüren yağış nedeniyle trafik ekipleri caddelerde önlem aldı, sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı.
Kar yağışının gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel