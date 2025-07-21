Malatya'da Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Malatya'da Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki ay önce boşandığı eski eşi tarafından silahla vurulan S.K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili eski eşi G.K. gözaltına alındı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki ay önce boşandığı eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

İlçede yaşayan S.K, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonrasında eski eşi G.K. tarafından silahla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli G.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel
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