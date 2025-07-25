Malatya'da Eski Eş Tarafından Kadının Öldürülmesi Güvenlik Kamerasında
Hekimhan ilçesinde S.K'nin, eski eşi G.K. tarafından tabancayla öldürülmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın görüntüleri, çiftin sokakta karşılaşarak tartıştığını ve ardından boğuşma sonrası S.K'nın vurulmasını gösteriyor.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir kadının, eski eşi tarafından tabancayla öldürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçede 21 Temmuz'da S.K'nin, eski eşi G.K. tarafından tabancayla öldürülmesine ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntülerde, ikilinin sokakta karşılaşması, bir süre tartıştıktan sonra aralarında yaşanan boğuşmanın ardından G.K'nin silahla eski eşini vurması yer alıyor.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel