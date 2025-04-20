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Malatya'da Erkenek Tüneli'nde Kömür Yüklü Kamyonda Yangın Çıktı

Malatya'da Erkenek Tüneli'nde Kömür Yüklü Kamyonda Yangın Çıktı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Erkenek Tüneli içerisinde kömür yüklü bir kamyonda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi. Tünel 2 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde Erkenek Tüneli içerisinde kömür yüklü kamyonda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu olayda havalandırma ve temizlik çalışmasının ardından 2 saat sonra tünel araç trafiğine yeniden açıldı.

Olay, akşam saatlerinde Erkenek Mahallesi'ndeki Erkenek Tüneli'nde meydana geldi. Muzaffer Taş idaresindeki plakası öğrenilemeyen kömür yüklü kamyon, tünel içerisinde seyir halindeyken alev aldı. Diğer sürücülerin uyarısı ile kamyon şoförü Taş, tünel içerisinde durdurduğu aracından indi. Alevlerin kömüre sıçramasıyla büyüyen yangında kamyon kısa sürede ateş topuna dönüştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 8 itfaiye aracı ile 2 saatlik bir çalışma sonucu söndürüldü. Yangına ilk müdahale esnasında ismi öğrenilemeyen 1 kişi dumandan etkilenerek Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay nedeniyle tünel ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Görevliler, tünele uzak bölgede araçları bekletti. Araç yangın ihbarı ardından Malatya Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

2 SAAT SONRA ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma işlemleri ve yoğun dumanın tahliye edilmesinin ardından tünelin Gölbaşı-Malatya istikameti yaklaşık 2 saat sonra trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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