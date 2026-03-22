Malatya'da tünel içinde kaldırıma çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil kaldırıma çarptı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Erkenek Tüneli içerisinde kaldırıma çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
E.B. (58) idaresindeki 23 ABC 681 plakalı otomobil, Malatya Adıyaman kara yolu Erkenek Tüneli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tünel içerisinde kaldırıma çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan E.B, D.B. (48) ve H.B. (70) ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci