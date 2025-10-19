Haberler

Malatya'da Elektrikli Araç Teknolojisi Toplantısı Düzenlendi

Malatya'da Elektrikli Araç Teknolojisi Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Kale ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, elektrikli araç teknolojilerine yönelik mesleki eğitim modülleri gözden geçirildi. Romanya'dan katılımcıların da yer aldığı etkinlikte, dijital dönüşüm ve geleceğin otomotiv teknolojilerine hazırlık vurgulandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde elektrikli araç teknolojisi toplantısı gerçekleştirildi.

Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya, Romanya'dan da birçok temsilci katıldı.

Toplantıda elektrikli araç teknolojilerine yönelik hazırlanan dört mesleki eğitim modülünün son hali gözden geçirilerek, çevrim içi eğitim platformunun test aşamaları değerlendirildi.

Malatya Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Remzi Sevim, projenin mesleki eğitimde dijital dönüşüm açısından önem taşıdığını söyledi.

Sevim, "Elektrikli araç teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim, mesleki eğitimin de yenilenmesini zorunlu kılıyor. Bu proje, öğretmen ve öğrencilerimizin geleceğin otomotiv teknolojilerine hazırlanmasına büyük katkı sağlıyor. Tüm ortaklara özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok böyle görgüsüzlük! Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı

Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı, yetmedi...
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladı

Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürdü
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Yok böyle görgüsüzlük! Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı

Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı, yetmedi...
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
Kahramanmaraş'ta arı sokması sonucu 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Arının soktuğu 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
İstanbul'da can pazarı! 4 engelli vatandaş denize düştü, biri hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğinde can pazarı! 4 engelli vatandaş denize düştü
CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı! Özgür Özel de katılacak

YSK "Devam" dedi, CHP'nin merakla beklenen kongresi başladı
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

Kendi yaptığı balkon filesini, böyle test etti
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
title