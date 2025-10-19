Malatya'da Elektrikli Araç Teknolojisi Toplantısı Düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde elektrikli araç teknolojisi toplantısı gerçekleştirildi.

Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya, Romanya'dan da birçok temsilci katıldı.

Toplantıda elektrikli araç teknolojilerine yönelik hazırlanan dört mesleki eğitim modülünün son hali gözden geçirilerek, çevrim içi eğitim platformunun test aşamaları değerlendirildi.

Malatya Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Remzi Sevim, projenin mesleki eğitimde dijital dönüşüm açısından önem taşıdığını söyledi.

Sevim, "Elektrikli araç teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim, mesleki eğitimin de yenilenmesini zorunlu kılıyor. Bu proje, öğretmen ve öğrencilerimizin geleceğin otomotiv teknolojilerine hazırlanmasına büyük katkı sağlıyor. Tüm ortaklara özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum." dedi.