Malatya'da elektrik direğinden düşen kişi öldü
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik direğine çıkan 39 yaşındaki Hamza Demirel, dengesini kaybederek düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti.
Çavuşoğlu Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan Hamza Demirel (39), bir süre sonra dengesini kaybetti ve düştü.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Demirel'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kaynak: AA / Yeter Erdine