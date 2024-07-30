İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
İzmir'de 2 vatandaşın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi Türkiye gündemindeki yerini korurken bir kahreden haber de Malatya'dan geldi. Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki Nihat Güney hayatını kaybetti.
Türkiye yağmur sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 vatandaşımızın acısını yaşarken bir kahreden haber de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinden geldi. 40 yaşındaki Nihat Güney elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
VATANDAŞLAR HEMEN TELEFONA SARILDI
Gündüzbey Mahallesi Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi'ndeki bir elektrik direği yanında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ELEKTRİK AKIMINA KAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Nihat Güney'e (40) ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.