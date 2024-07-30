İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu

Türkiye yağmur sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 vatandaşımızın acısını yaşarken bir kahreden haber de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinden geldi. 40 yaşındaki Nihat Güney elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

VATANDAŞLAR HEMEN TELEFONA SARILDI

Gündüzbey Mahallesi Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi'ndeki bir elektrik direği yanında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Nihat Güney'e (40) ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.