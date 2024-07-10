Malatya'da Ehliyet Sınavında Usulsüzlük Yapan Şüpheliler Yakalandı

Malatya'da ehliyet sınavında usulsüzlük yaptıkları belirlenen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.D'nin kopya düzeneğiyle Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları'na gireceğini tespit etti.

Y.D'nin ayakkabısının tabanına yerleştirdiği düzenek ve mikro kulaklıkla sınav salonu dışındaki N.A. ile bağlantı kuracağını belirleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 3 kulaklık, kulaklıklara ait pil ve 3 uzaktan bağlantı sağlayan akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.D. ise serbest bırakıldı.