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Malatya'da Düzensiz Göçle Mücadele: 89 Organizatör Yakalandı

Malatya'da Düzensiz Göçle Mücadele: 89 Organizatör Yakalandı
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Malatya Valisi Seddar Yavuz, son bir yılda düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlenen 52 operasyonda 89 organizatörün yakalandığını ve 705 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini açıkladı. Mobil göç noktası uygulaması ile bu sürecin hızlandırıldığı belirtildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ilde son bir yılda düzensiz göçle mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 89 organizatörün yakalandığını söyledi.

Vali Seddar Yavuz, Kernek Meydanı'ndaki mobil göç noktası aracında gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın coğrafyadaki savaşlardan dolayı düzensiz göçlerin yaşandığını, devletin düzensiz göç politikalarını en iyi şekilde yönetmek için çaba sarf ettiğini kaydetti.

Valilik olarak düzensiz göçle etkin mücadele ettiklerinin altını çizen Yavuz, "Son bir yıl içerisinde 52 operasyon düzenlenerek 89 organizatör yakalandı. Bahsi geçen operasyonlarda 705 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir. " dedi.

Yavuz, mobil göç noktası aracının 4 Aralık 2024'ten bu yana kentte görev yaptığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Amacı düzensiz göçmenleri tespit ederek, Geri Gönderme Merkezine teslim etmek. Ülkemiz aynı zamanda çok turist alıyor, her gördüğümüz yabancının da düzensiz göçmen olmadığını da hatırlatmak istiyorum. 'Mobil göç noktası aracı' turistlerle düzensiz göçmenleri birbirinden ayırarak, süratle işlemleri tamamlıyor."

Düzensiz göçmelerin tespit ve işlemlerini yaparak, ilgili kurumlara sevk etmek üzere hayata geçirilen mobil göç noktası aracının güzel ve modern bir uygulama olduğuna değinen Yavuz, "İlimizde 'mobil göç noktası aracı' ile 24 bin 196 yabancı kontrol edildi, bunlardan 516'sının düzensiz göçmen olduğu tespit edilerek, Geri Gönderme Merkezlerine teslimleri yapıldı. Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezlerini de faaliyete geçirdik, burası düzensiz göçmenler Geri Gönderme Merkezine teslim edilene kadar ki süreçte misafir edilerek işlem ve kontrollerinin yapıldığı alan." diye konuştu.

Yavuz, mobil göç noktası aracının kentin farklı noktalarında denetimlerine devam edeceğini belirtti.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ve İl Göç İdaresi Müdürü Mahmut Kurtuluş hazır bulundu.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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