Malatya'da dünya mutfakları yemek yarışması düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında dünya mutfakları yemek yarışması düzenlendi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulunun Aşçılık Uygulama Mutfağı'ndaki etkinlik, üniversite ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık bölümü 10. ve 11. sınıf öğrencileriyle Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Aşçılık 2. sınıf öğrencilerinin tatlı ve ana yemek olmak üzere 2 kategoride yarıştığı müsabakada, dereceye girenlere kitap seti ve madalya verildi.

Yarışmanın jüri üyeliğini, Kaymakam Mustafa Aksoy, Belediye Başkanı İhsan Özbay, MTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem ve İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ali Cengiz yaptı.