Malatya'da doludan 52 mahalledeki meyve ağaçları hasar gördü

Malatya Valiliği, dün etkili olan doludan 52 mahalledeki 20 bin 390 dekar alanda meyve ağaçlarının hasar gördüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün kentteki 7 ilçede etkili olan dolu sonrası kayısı, badem ve hububat ürünleri başta olmak üzere tarım alanlarında hasar oluştuğu belirtildi.

İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin ön hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda yürütülen ön tespit çalışmaları sonucunda yaklaşık olarak Akçadağ ilçemizde 2 mahallede 650 dekar alanda yüzde 35-40, Darende ilçemizde 2 mahallede 1450 dekar alanda yüzde 5-20, Doğanyol ilçemizde 6 mahallede 4 bin 800 dekar alanda yüzde 5-10, Arguvan ilçemizde 7 mahallede 1990 dekar alanda yüzde 5-25, Hekimhan ilçemizde 17 mahallede 5 bin dekar alanda yüzde 15-40, Pütürge ilçemizde 5 mahallede 2 bin dekar alanda yüzde 5-10, Yazıhan ilçemizde 13 mahallede 4 bin 500 dekar alanda yüzde 10-20 oranında hasar oluştuğu tespit edilmiştir. Toplamda ilimiz genelinde 7 ilçede 52 mahallede yaklaşık 20 bin 390 dekar alanda yüzde 5 ila 40 arasında değişen oranlarda hasar meydana geldiği belirlenmiştir."

Açıklamada ayrıca, kesin hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanıp kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.