Haberler

Malatya'da doğum yapan anne ile bebeğe 5 saatlik çalışmayla ulaşıldı

Malatya'da doğum yapan anne ile bebeğe 5 saatlik çalışmayla ulaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da kar ve tipi nedeniyle kırsal mahalledeki evinde doğum yapan anne ile yeni doğan bebek, kara yolları ekiplerinin 5 saatlik yol açma çalışmasının ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da kar ve tipi nedeniyle kırsal mahalledeki evinde doğum yapan anne ile yeni doğan bebek, kara yolları ekiplerinin 5 saatlik yol açma çalışmasının ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'nde 14 Ocak'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsal Yalankoz mevkisinde kara yolu ulaşıma kapandı.

112 Acil Çağrı Merkezine Yalonkoz mevkiinde bir annenin doğum yapmak üzerine olduğu bildirildi.

Anneye ulaşabilmek için Malatya UMKE, 112 Acil Servis ile Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinden pajero ambulans ekibi sevk edildi.

Kara yolları ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla Yalankoz mevkinde doğum yapan anneye ulaşıldı. İlk müdahalesi yapılan anne ile bebeği Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor

Komşuda kritik bölge el değiştiriyor! İlk askeri birlik giriş yaptı
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Beyaz Saray isimleri tek tek ilan etti! Hakan Fidan'a kritik görev
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Önce kız kardeşi ile annesine sonra kendi kafasına sıktı
Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu

Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı

Bakan Uraloğlu, canlı yayını apar topar kesmek zorunda kaldı
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.

Buz tutan göletten tek tek cansız bedenleri çıkarıldı