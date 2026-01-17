Malatya'da doğum yapan anne ile bebeğe 5 saatlik çalışmayla ulaşıldı

Malatya'da kar ve tipi nedeniyle kırsal mahalledeki evinde doğum yapan anne ile yeni doğan bebek, kara yolları ekiplerinin 5 saatlik yol açma çalışmasının ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'nde 14 Ocak'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsal Yalankoz mevkisinde kara yolu ulaşıma kapandı.

112 Acil Çağrı Merkezine Yalonkoz mevkiinde bir annenin doğum yapmak üzerine olduğu bildirildi.

Anneye ulaşabilmek için Malatya UMKE, 112 Acil Servis ile Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinden pajero ambulans ekibi sevk edildi.

Kara yolları ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla Yalankoz mevkinde doğum yapan anneye ulaşıldı. İlk müdahalesi yapılan anne ile bebeği Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.