Malatya'da direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

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Malatya'da direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA - Bilal Timur - Güncel
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Malatya'da direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Malatya'nın Kale ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.İ. yönetimindeki 23 EF 149 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolu Bent Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan N.İ, S.İ, ve İ.İ. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

AA / Bilal Timur - Güncel

Malatya, Güncel, Haberler

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