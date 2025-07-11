Malatya'da Direğe Çarpan Otomobilde İki Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'da Direğe Çarpan Otomobilde İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Malatya-Elazığ kara yolunda meydana gelen kazada, direğe çarpan otomobildeki Ozan Uçar ve Uğur Oğraş yaşamını yitirdi. Alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Malatya'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ozan Uçar (33) idaresindeki 34 U 0047 plakalı otomobil, Malaya-Elazığ kara yolu Yeni Malatya Stadı mevkisinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Alev alan otomobil, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hayatını kaybeden Ozan Uçar ile Uğur Oğraş'ın (31) cenazeleri morga gönderildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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