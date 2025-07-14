Malatya'da Dini Nikahlı Kadını Bıçaklayarak Öldürdü

Malatya'da Dini Nikahlı Kadını Bıçaklayarak Öldürdü
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Malatya'da Özcan Yeşilkaya, dini nikahla birlikte yaşadığı Eylem Yeşilkaya'yı bıçaklayarak öldürdü. Olay, Tartışma sonrası gerçekleşti ve polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

MALATYA'da Özcan Yeşilkaya, dini nikahla birlikte yaşadığı Eylem Yeşilkaya'yı (25) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Samanköy Konteyner Kent'te meydana geldi. Özcan Yeşilkaya ile dini nikahla birlikte yaşadığı, aynı zamanda akrabası olan Eylem Yeşilkaya arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Özcan Yeşilkaya, 2 çocuk annesi Eylem Yeşilkaya'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eylem Yeşilkaya, kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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