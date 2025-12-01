Malatya'da devrilen yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı.
M.S.K. idaresindeki 13 j 1100 plakalı yolcu minibüsü, Karanlıkdere Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel