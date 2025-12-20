Malatya'da dereye düşen Erdem, hayatını kaybetti

MALATYA'da arkadaşı ile birlikte dere kenarında otururken dengesini kaybedip suya düşen Erdem Gündüz (19), boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Duranlar Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı ile dere kenarında oturan Erdem Gündüz, bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşının ihbarı ile bölgeye sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma timi tarafından arama yapıldı. Yapılan çalışma sonrası Erdem Gündüz'ün cansız bedeni suyun 2 metre altından çıkarıldı. Olay sırasında yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı gözaltına alınırken, Gündüz'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.