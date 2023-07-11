Malatya'da depremzedelere yardım dağıtıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, afetzedelere 8 bin koli erzak, hijyen seti ve 300 çocuk kıyafeti ile yetiştiricilere 12 ton hayvan yemi dağıtıldı. Yeşilyurt Belediyesi ve uluslararası yardım kuruluşları tarafından yapılan yardımlar, Doğanşehir ilçesindeki konteyner kentlerde kalan depremzedelere ulaştırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, afetzedelere 8 bin koli erzak, hijyen seti ve 300 çocuk kıyafeti ile yetiştiricilere 12 ton hayvan yemi dağıtıldı.

Yeşilyurt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt Belediyesi Ar-Ge Müdürlüğü, Hollanda merkezli uluslararası yardım kuruluşu Cordaid ve Kentsel Gelişim Derneği işbirliğiyle Malatya'ya getirilen 8 bin koli erzak ve hijyen setinin yanı sıra 300 çocuk kıyafeti ile 12 ton hayvan yemi, Doğanşehir ilçesinde konteyner kentlerde kalan depremzede ve hayvan yetiştiricilerine dağıtıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Polat Mahallesi'nde konteyner kentlerde kalan depremzedeleri ziyaret ederek paketler halinde getirilen erzak ve hijyen setlerinin yanı sıra çocuk kıyafetlerini ailelere teslim etti.

Başkan Çınar, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu zorlu süreci hep birlikte atlatacaklarını ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacaklarını belirtti.