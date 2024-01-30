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Malatya'da Depremzede Çocuklar İçin Polislerden Tiyatro Gösterisi

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, polislerden oluşan tiyatro grubu depremzede çocuklar için oyun sahneledi. Polisler, çocukları hem eğlendirdi hem de toplumsal olaylara karşı bilgilendirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, polislerden oluşan tiyatro grubu depremzede çocuklar için oyun sahneledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu kentte yarıyıl tatilinde olan çocuklar için Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan tiyatro ekibi sahne aldı.

Yeşilyurt ilçesindeki Rönesans Konteyner Kenti'nde depremzede çocuklar için "Kırmızı başlıklı kızın maceraları" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Polisler, depremzede çocukları hem eğlendirdi hem de oyunda verdikleri mesajla toplumsal olaylara karşı bilgilendirdi.

Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Malatya Deprem Yaşam Güncel Haberler

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