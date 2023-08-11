Malatya'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Malatya'da yaşanan 5,3 şiddetindeki depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde deprem anında iki iş yerinin sarsıntı nedeniyle yoğun bir şekilde sallandığı görülürken ortaya çıkan gürültü de net olarak duyuluyor.
Malatya'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
MALATYA - Malatya'da yaşanan 5,3 şiddetindeki depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Akşam saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 şiddetindeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde deprem anında iki iş yerinin sarsıntı nedeniyle yoğun bir şekilde sallandığı görülürken ortaya çıkan gürültü de net olarak duyuluyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cahit Özçelik - Güncel