Malatya'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Malatya'da yaşanan 5,3 şiddetindeki depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde deprem anında iki iş yerinin sarsıntı nedeniyle yoğun bir şekilde sallandığı görülürken ortaya çıkan gürültü de net olarak duyuluyor.