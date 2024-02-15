Malatya'da depremde yıkılan evlerinin altında kalmaktan son anda kurtulan aile konteyner kentte yaşıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde Malatya'da yıkılan evlerinin altında kalmaktan son anda kurtulan Buğda ailesi, konteyner kentte yaşamını sürdürüyor.

Çarmuzu Kaynarca Mahallesi'nde 2 katlı evde yaşayan Osman Buğda (39) eşi Bedriye Buğda (42), çocukları Hayrunisa (15), Emir Talha (12) ve Yiğit Halil (10), Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yan yatan binalarının balkonundan aşağıya atladı.

Bedriye ve kızı Hayrunisa Buğda, 6 Şubat'ta öğle saatlerinde evlerine yiyecek ve kıyafet almak için girdiğinde bu kez Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

Anne ve kız balkondan karlı zemine atlayarak kurtulurken yaşadıkları ev o an çöktü.

Bir süre çadırda yaşamlarını sürdüren Buğda ailesi, daha sonra Kaynarca Konteyner Kent'e yerleştirildi.

Depremde birçok yakınını kaybetti

Bedriye Buğda, AA muhabirine, 6 Şubat 04.17'de uyurken depremle uyandıklarını, eşiyle çocuklarını alıp yan yatan binanın balkonundan atlayarak dışarı çıktıklarını anlattı.

Öğlene doğru acıktıkları ve üşüdükleri için kızıyla eve girdiklerini belirten Buğda, şöyle konuştu:

"Çocuklarıma kıyafet, mont ve çorap almak zorundaydım. Ben kıyafetleri toplarken kızım da yemek yapmak için bazı malzemeleri alırken ikinci depreme yakalandık. Kızıma koş dedim ve balkona yöneldik. Kızım atlamaktan korktu. ben de iterek aşağıya attım. Çok şükür bir şey olmadı. Çünkü karın üstüne attım ve arkasından ben de atladım. Atlarken bir baktım ki arkamdaki oturduğum ev çöktü. Ben ve kızım bir anda neye uğradığımızı şaşırdık. Kızım ve ben hala bunun etkisindeyiz. İlk depremde ikinci kattan eşim ve çocuklarımla atladık. İkinci depremde de kızımla birlikte atladık. Çok şükür kurtulduk, bugünümüze hamdolsun."

Depremde akrabalarından birçok kişiyi kaybettiğini dile getiren Buğda, "İsimlerini bile şu an söyleyemiyorum. İsimleri boğazıma kitleniyor, sesleri kulaklarımda çınlıyor. Bu acı ifade edilemez." dedi.

Çocuklarının eğitimine devam ettiğini, hayatta oldukları için Allah'a şükrettiğini ifade eden Bedriye Buğda, "Konteynerde kalıyoruz. Memnunuz çok şükür, elhamdülillah. Dışarda değiliz. Suyumuz, elektriğimiz var. Hamdolsun bugünümüze. Allah hiç kimseye bu acıları yaşatmasın." ifadelerini kullandı.