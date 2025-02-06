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Malatya'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni Düzenlendi

Malatya'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni Düzenlendi
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Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. CHP temsilcileriyle birlikte bir grup, saygı duruşunda bulundu ve anma etkinlikleri kapsamında karanfil bıraktı. Yakınlarını kaybedenler, devam eden mahkeme süreci için destek talep etti.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

"Asrın felaketi"nde 17 kişinin hayatını kaybettiği Hayat Sitesi alanında buluşan bir grup, meşale yakarak alana karanfil bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, burada yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu aktaran Karatepe, "Ülkemizin deprem ülkesi olduğu belli, her tarafımız fay hatlarıyla dolu. Çok sayıda deprem yaşayıp, çok sayıda insanlarımızı kaybettiğimiz örnekler çok geçmişte değil. 1999 depreminde yaşananları biliyoruz. Deprem doğal bir olaydır ve sonucunu insanların yarattığını biliyoruz." dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da depremlerde Malatya'da birçok yıkımın meydana geldiğini söyledi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Ağbaba, "Depremlerden en çok etkilenen ikinci il Malatya. Şehir merkezimiz adeta yerle bir oldu. Birçok ilçemiz, tarihi kültürel yerlerimiz bitmiş durumda. Bu sesi duyurmaya çalıştık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından hayatını kaybedenler için enkaz alanına karanfil bırakıldı.

78 kişinin hayatını kaybettiği binanın alanında yakınlarını andılar

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Hakimbey Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler de binanın alanında bir araya geldi.

Ateş yakıp depremin meydana geldiği saat olan 04.17'yi bekleyenler, kaybettikleri 78 kişi için dua etti.

Milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın ağabeyi Ömer Berkay Aydoğan, Hakimbey Apartmanı'nda babaannesi Hacer Aydoğan'ı (86) ve kız kardeşi Nilay Aydoğan'ın da aralarında bulunduğu 78 kişiyi kaybettiklerini, acılarının büyük olduğunu söyledi.

6 Şubat depremlerinin ardından iki sene geçtiğini belirten Berkay Aydoğan, şunları kaydetti:

"Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Benim ve bütün enkazda kaybettiklerimizin yakınlarının Türk milletinden, Malatya halkından bir ricası var. 25 Şubat'ta saat 11.00'de mahkememiz var, mahkeme sürecinde bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Bütün Malatya halkını o gün 3. Ağır Ceza Mahkemesine bekliyoruz. Bize destek olmalarını istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz."

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
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