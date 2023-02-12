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Malatya'da depremde hayatını kaybeden genç mühendisin cenazesi Çan'da defnedildi

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Malatya'da depremde hayatını kaybeden genç mühendisin cenazesi Çan'da defnedildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Malatya'da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Çağrı Işık'ın cenazesi Çanakkale'nin Çan ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Malatya'da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Çağrı Işık'ın cenazesi Çanakkale'nin Çan ilçesinde toprağa verildi.

Malatya'dan Çan'ın İlyasağaçiftliği köyüne getirilen elektrik ve elektronik mühendisi Çağrı Işık'ın (26) cenazesi, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından mezarlıkta defnedildi.

Cenaze namazına, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, siyasi parti ilçe başkanları, STK başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar ile ailenin yakınları katıldı.

Tören sonrası genç mühendisin babası Ali ile annesi Nilüfer Işık taziyeleri kabul etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Çanakkale Hisarcık Malatya Güncel Haberler

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