Malatya'da depremde hasar gören binalar patlayıcı kullanılarak yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'da ağır hasarlı binalar, patlayıcı kullanılarak yıkılıyor.

Yeşilyurt ilçesindeki Bostanbaşı Mahallesi'nde 2020 yılında tamamlanan ve depremde ağır hasar alan 12 katlı binanın yıkımında patlayıcı kullanıldı.

Uzman ekiplerce güvenlik önlemlerinin alındığı binanın, 270 kilogram ağırlığında 3 bin 500 dinamit kullanılarak kısa sürede kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Firma yetkilisi Hamit Avcı, AA muhabirine, 7 ve daha fazla katlı binaların yıkımında patlatma yöntemi uyguladıklarını söyledi.

Kentte 35 bin civarında binanın yıkılacağını hatırlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Yıkımı yapılacak binaların 1400'ü 7 kat ve üzeridir. Her bir bina ortalama 10 bin metrekare civarında ve bu binaların iş makinesiyle yıkılması mümkün değil. İş güvenliği açısından 60 metre yüksekliğindeki binanın iş makinesiyle yıkılması teknik açıdan mümkün değil. Bu nedenle Avrupa ve Amerika'da uygulanan kontrollü patlatmayla yıkım yapıyoruz."

Avcı, kentteki 7 ve üzeri katlı 1400 civarındaki binanın patlatma yöntemiyle yıkılmasının 10 ay süreceğini sözlerine ekledi.

Firma yetkilisi Ramazan Onat ise patlatma yöntemini uygularken üniversitelerden destek aldıklarını ve yıkım öncesi gerekli bilimsel çalışmaları yaptıklarını anlattı.