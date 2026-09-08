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Malatya'da depremde 13 kişinin öldüğü Koçlar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davaya devam edildi

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Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 13 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı Koçlar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz 8 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 13 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı Koçlar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz 8 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar B.A, H.D. ve S.Y. ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan B.A, İnşaat Mühendisleri Odasında binaya ilişkin vize işlemi yaptığını, mühendisleri denetlediklerini, oda olarak projeyi denetlemediklerini, faturaların doğru kesilip kesilmediğini kontrol ettiklerini söyledi.

Sanıklardan H.D, binanın dönemin deprem yönetmeliğine göre inşa edildiğini, sonradan binaya asma kat yapıldığını, bunu da mahkeme huzurunda delillerle ispat ettiklerini anlatarak, asma katın binanın yıkılmasında etken olduğunu savundu.

Sanıklardan S.Y. ise 2020 yılında Elazığ merkezli depremde binanın kolonlarında çatlaklar oluştuğunu, görselleri dosyaya ekleyerek mahkemeye sunduğunu, binaya güçlendirme yapılmadığını ve buraya hasarsız raporu verildiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 1 Aralık'a erteledi.

Dava süreci

Koçlar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin binanın yapımından sorumlu A.Ö, M.B, M.H.B, S.Y, H.D, B.A, F.T. ve H.K. hakkında " bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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