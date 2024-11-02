Malatya'da Deprem Bölgesinde El Bombası ve Mermiler Bulundu
Malatya'nın Bostanbaşı Mahallesi'nde depremler nedeniyle hasar gören bir binanın tadilatı sırasında işçi tarafından içi boşaltılmış bir el bombası ve çok sayıda mermi bulundu. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
MALATYA'da depremde ağır hasar alan binanın tadilatı esnasında 1 adet içi boşaltılmış el bombası ve çok sayıda mermi bulundu.
Olay, saat 13.00 sıralarında Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Barguzu Caddesi üzerinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde hasar alan binanın tadilatı sırasında 6'ncı katta bir işçi tarafından 1 adet el bombası ve çok miktarda çeşitli mermi bulundu. İhbar ile bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin binada gerçekleştirdiği incelemeler sonrası, çanta içerisindeki 1 adet içi boşaltılmış el bombası ve mermilere el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.