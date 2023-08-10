Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kameralarına yansıdı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

Malatya'da deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

ALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğünde deprem güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, deprem saat 20.48'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken çevre illerden de hissedildiği belirtildi.