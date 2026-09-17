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Malatya'da çocuklardan Fİlistin için uçurtma etkinliği

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Malatya'da çocuklardan Fİlistin için uçurtma etkinliği
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MALATYA'da çocuklar Filistin'e destek için 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği kapsamında gökyüzüne uçurtma bıraktı.

MALATYA'da çocuklar Filistin'e destek için 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği kapsamında gökyüzüne uçurtma bıraktı.

Malatya'da çocuklar Filistin'de yaşamını yitiren çocukların sesi olmak için 'Kardeşlik Gökyüzünde Buluşuyor' sloganı ile düzenlenen 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliğinde bir araya geldi. Malatya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik için binlerce çocuk 100'üncü Yıl Kent Parkı'nda gökyüzüne uçurtma bıraktı.

Etkinlikte konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, etkinlikte verilen mesajın önemli olduğunu söyleyerek, "Biz sadece 86 milyona değil tüm dünyaya mesajı olan bir milletiz. Mesajımız hak, hukuk ve adalettir. Haklının yanında yer almaktır. Hakkı yaşatmaktır, zulme karşı çıkmaktır. O yüzden diyoruz ki uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın. Bugün dünyanın gözü önünde bir halk, soykırıma tabi tutuluyor. Çocuklar, yaşlılar kısaca herkes katlediliyor ve maalesef insanlık sessiz ve suskun. Bu zulme maalesef yeterince tepki verilemiyor. Siyonizm'in esir aldığı dünya hala maalesef uyandırılmayı bekliyor. İnşallah bu uyandırma hareketi bu topraklardan neşet edecektir ve biz yine hakkı hukuku haykırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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