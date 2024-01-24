Üye Girişi
Haberler

Malatya'da çocuk istismarı operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Malatya'da sosyal medya platformları üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Malatya'da sosyal medya platformları üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Bu operasyonlar kapsamında Arapgir İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda "sosyal medya platformları üzerinden grup kurularak, çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu, çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği ve sosyal medyada çocuk istismarı görüntüleri paylaştığı" tespit edilen Ş.Z.S. yakalandı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 6 akıllı cep telefonu, 1'er dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, flaş bellek, ruhsatsız tüfek, kuru sıkı olduğu değerlendirilen tabanca ile 4 bilgisayar kasası, 3 taşınabilir hard-disk, 149 CD ile bazı dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.Z.S. ile ele geçirilen materyaller gerekli tahkikatın yapılabilmesi için soruşturmayı yürüten Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Malatya Ankara Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kara final mi yapıyor? Kara dizisi bitiyor mu? MHP'de bugünkü açıklanan belediye başkan adayları kimler? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncuları kim? Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu, oyuncuları ve Sen Kiminle Dans Ediyorsun özeti! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Dilek Taşı Canlı izle! Kanal D Dilek Taşı Final 20. Bölüm tek parça HD ilzeme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sevginin Gücü filmi oyuncuları kim, nerede çekildi? Sevginin Gücü filmi konusu, oyuncuları ve Sevginin Gücü özeti! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 CELP VE SEVK TARİHLERİ SORGULAMA! 25 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 25 Ocak Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title